Clinton Nsiala, la pépite tricolore très convoitée de l’AC Milan !

Après des années de vaches maigres, l’AC Milan est revenu sur le devant de la scène. La preuve avec ce titre de champion d’Italie acquis il y a peu. Si l’équipe première performe bien, que dire de ses équipes de jeunes. La formation lombarde U19 survole son groupe de Youth League devant le PSG, Newcastle et le Borussia Dortmund avec trois victoires et une courte défaite face au PSG. Après vous avoir présenté le regista nigérian Victor Eletu puis Francesco Camarda, le serial buteur de 15 ans aux plus de 500 buts, place au troisième pilier de la formation milanaise, Clinton Nsiala.

La suite après cette publicité

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ce solide défenseur central de 19 ans passé par Brétigny, le Pôle Espoirs de Ploufragan avant de débarquer au centre de formation du FC Nantes a été détecté par Geoffrey Moncada et Antonio D’Ottavio (responsables recrutement des jeunes de l’AC Milan) avant de voir son profil validé à l’époque par Paolo Maldini. Utilisé en numéro 6 au FC Nantes, Nsiala a été repositionné en défenseur central axe gauche à Milan. Depuis son arrivée en Lombardie, le natif de Rennes enchaîne avec 39 matches au compteur avec la Primavera (2 buts) d’Ignazio Abate et 13 matches en Youth League.

À lire

PSG : Donnarumma revient sur les sifflets de San Siro

Buteur face au PSG en Youth League

Après une première campagne sous le signe de la découverte, Nsiala, qui a progressé à pas de géant depuis son arrivée en Italie, régale dans la Ligue des Champions des U19. Que ce soit face à Newcastle ou la semaine dernière face au PSG où il avait notamment ouvert le score d’un joli but de la tête, l’ancien Nantais fait étalage de ses qualités. Élégant et très technique, ce dernier reste un défenseur physique à "l’ancienne" : dur dans les duels et fort dans l’anticipation. Il dispose également d’une belle relance.

La suite après cette publicité

Aux portes de l’équipe première, Nsiala attend son heure même s’il a déjà eu les honneurs de s’entrainer avec les pros de Stefano Pioli et d’affronter à l’entrainement Olivier Giroud ou encore Rafael Leão. De son côté, l’AC Milan connaît les qualités de son jeune roc défensif en fin de contrat en juin 2024 tant et si bien que des discussions pour une prolongation de trois ans ont été lancées. Pour le moment, l’ancien international U16 tricolore ne veut pas se précipiter d’autant que de nombreuses équipes frappent au portillon. Selon nos informations, des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des clubs intermédiaires de Bundesliga, mais aussi des clubs suisses, italiens et belges sont là…