OM-Galatasaray : une rencontre sous très haute tension

La suite après cette publicité

La soirée a été très compliquée à gérer à l'Orange Vélodrome lors de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Galatasaray. En effet, malgré un dispositif de sécurité renforcé, la rencontre a été interrompue juste avant la mi-temps puisque le virage nord et la tribune - bien garnie - des visiteurs s'envoyaient bon nombre d'objets. On a même eu droit à huit minutes de temps additionnel dans les deux périodes.

Mais ce n'est pas le seul endroit où ça a été chaotique. Sur le terrain, la tension était bien présente aussi. Lors du premier acte, aucun réel incident n'a été à déplorer, pas de fautes grossières ou dangereuses. Mais en seconde période, ça a été un véritable festival. Tout s'est envenimé lorsque Mattéo Guendouzi s'est effondré dans la surface après un contact avec Patrick van Aanholt.

Longoria fou furieux

Sous un brouhaha assez dingue, l'arbitre allait consulter la VAR avec la pression des deux bancs juste derrière lui et un Jorge Sampaoli qui avait du mal à tenir ses nerfs. Résultat, pas de penalty. Ce qui a rendu dingue toute l'écurie marseillaise. Mais l'entraîneur marseillais a décidé d'expédier une question sur l'arbitrage : « l'arbitre était proche de l'action puis il s'est servi de la VAR, je ne m'occupe pas de ça. Je m'occupe du terrain et des joueurs, mais pas de tout ça ».

En toute fin de rencontre, après un duel, Diagne et Saliba en sont quasiment venus aux mains. Une bagarre presque générale a éclaté. Alvaro et Saliba jaune, Diagne jaune aussi. Enfin, nouveau chaos au coup de sifflet final. Alors que Pablo Longoria, fou furieux, est venu dire ce qu'il pensait à l'arbitre, Patrick Van Aanholt, torse nu, voulait en découdre avec Mattéo Guendouzi. Une bien triste soirée.