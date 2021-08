JT Foot Mercato : l'AC Milan continue de piller la Ligue 1

La suite après cette publicité

Annoncé dans le viseur de Lille, Burak Yilmaz (36 ans) ne quittera pas les Dogues. «On en a fait des tonnes sur cette histoire mais le dossier Burak est mort, il ne partira pas», a déclaré le président du LOSC interrogé dimanche par L'Équipe.

Selon Ouest-France, Eduardo Camavinga (18 ans) aurait signifié aux supporters du Stade Rennais qu'il avait sans doute disputé, face à Rennes (1-0), son dernier match au Roazhon Park.

Il manque encore les résultats de la visite médicale, mais, sauf revirement de situation, l'Olympique Lyonnais tient une nouvelle recrue. Il s'agit de Xherdan Shaqiri. RMC Sport annonce que le joueur des Reds vient d'arriver à Lyon.

Alvaro Gonzalez (31 ans) a dévoilé via ses réseaux sociaux la présence de Pol Lirola (24 ans) au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. L'officialisation du transfert est imminente.

L'Équipe assure que les Girondins de Bordeaux et la Lazio sont enfin tombés d'accord pour le transfert de Toma Basic (24 ans). Les Romains mettront 8 M€ bonus inclus sur la table pour s'offrir le milieu de terrain croate. Un contrat de 5 ans l'attend.

Si l'officialisation devrait intervenir dans les deux jours à venir selon les informations du quotidien L'Équipe, le buteur international algérien Andy Delort (10 sélections, 2 buts) est déjà d'accord avec l'OGC Nice pour un contrat de trois saisons, assorti d'une année supplémentaire en option.

Cristiano Ronaldo (36 ans) était sur le banc dimanche au coup d'envoi d'Udinese-Juventus (2-2). Il n'en fallait pas moins pour que la presse italienne relance des rumeurs de départ à son sujet, à l'approche du le sprint final du mercato.

Seulement la célèbre émission El Chiringuito, l'Atlético de Madrid serait toujours dans le coup pour Antoine Griezmann. Une offensive dans les derniers jours du mercato de la part des Colchoneros n'est pas à exclure.

Selon les informations de Superdeporte, Keita Baldé (26 ans), sur lequel l'AS Monaco ne semble pas compter, figure sur les tablettes de Valence en Espagne.

D'après La Gazzetta dello Sport, Pablo Sarabia (29 ans) est l'une des pistes suivies par l'AC Milan pour renforcer son attaque. Un prêt pour l'Espagnol serait à l'étude.

Selon les informations de RMC Sport, West Ham United négocie toujours pour tenter d'attirer Kurt Zouma dans ses filets. Le défenseur français serait quant à lui d'accord pour rejoindre les Hammers.

L'AC Milan accélère dans ce sprint final du mercato. Après la signature d'Alessandro Florenzi, le club lombard multiple les pistes. Et c'est un autre Parisien qui serait dans le viseur d'après les Gazzetta dello Sport. Il s'agit de l'Espagnol Pablo Sarabia. Des contacts seraient bien établis entre les deux clubs et l'intéressé ne serait pas contre jouer en Andalousie. Un prêt serait à l'étude. Décidément, les joueurs passés par le PSG ont la cote chez les Rossoneri puisque Yacine Adli serait également dans le viseur. Un accord de principe aurait déjà été trouvé pour un transfert avoisinant les 10 M€ d'euros.

D'après nos informations, la piste Pietro Pellegri s'intensifie. Ce serait un prêt payant d'un million d'euro, avec une option d'achat de 6 M€ pour le jeune attaquant. Le club du Rocher a négocié un pourcentage à la revente à auteur de 15 %. Il est entendu dans les prochaines heures à Milan. Enfin, les dirigeants intéristes aimeraient réaliser un gros coup avec Bernardo Silva. Avec l'arrivée de Jack Grealish, le Portugais est poussé vers la sortie. Un prêt de deux ans avec un paiement bien rôdé serait en préparation : un premier chèque de 17,5M€ lors de la signature du deal, et un autre de 35M€ lors de l'option d'achat obligatoire.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Joshua Kimmich (26 ans) prolonge au Bayern Munich. Le polyvalent international allemand est désormais lié aux Bavarois jusqu'en juin 2025.

Prêté par l'AS Rome à l'AS Nancy Lorraine, William Bianda (21 ans) a justifié son choix de rejoindre le pensionnaire de Ligue 2 cet été. «J’ai eu une longue discussion avec le président Ganaye. Le projet sportif du club est intéressant. Je suis aussi persuadé que c’est le meilleur endroit pour montrer mes capacités et retrouver du temps de jeu», a-t-il déclaré.

Dijon a annoncé la nomination de Patrice Garande au poste d'entraîneur. Il remplace David Linarès, fraîchement limogé.

Norwich City a officialisé ce lundi l'arrivée de Brandon Williams (20 ans) en provenance de Manchester United. Le défenseur international anglais des moins de 21 ans rejoint les Canaris sous la forme d'un prêt d'une saison.

