Le RB Leipzig confirme que Josko Gvardiol veut aller à Manchester City

Alors que Dominik Szoboszlai (22 ans) vient d’officiellement quitter Leipzig pour Liverpool moyennant 70 millions d’euros, la vague de départs n’est pas terminée pour le club saxon. Depuis un certain temps, Joskvo Gvardiol est très courtisé et pourrait poursuivre sa carrière en Premier League, la saison prochaine. En effet, comme nous vous l’avons révélé, Manchester City se prépare à formuler une offre XXL pour le défenseur croate Josko Gvardiol (21 ans), qui s’était révélé durant le dernier Mondial.

Et les choses avancent vite entre le défenseur et l’écurie de Pep Guardiola, puisque Gvardiol a déjà informé ses dirigeants de son envie de départ. Interviewé par le Leipziger Volkszeitung, le directeur sportif du club allemand Max Eberl a confirmé la volonté de son joueur de partir du côté des Sky Blues. «Gvardiol veut définitivement passer chez les Sky Blues. Josko et ses conseillers nous ont fait part de leur souhait de déménager à Manchester City. Nous sommes en pourparlers avec Manchester. Il n’y a rien de plus à dire pour le moment» a-t-il lâché.

Le RB Leipzig demande 100 millions d’euros

Sous contrat jusqu’en 2027, Joskvo Gvardiol ne pouvait évidemment pas partir du RB Leipzig à n’importe quel prix. Max Eberl a d’ailleurs expliqué que «oui, pour 100 millions d’euros et des bonus, Gvardiol finira sous Pep Guardiola. La valeur de l’accord ferait de Guardiol le défenseur le plus cher de l’histoire. Mais cela pourrait prendre quelques jours de plus pour que le transfert se fasse». Tous les voyants sont donc au vert pour que Manchester City s’offre une nouvelle recrue.

Les Cityzens ont d’ailleurs déjà enrôlé le milieu de terrain Mateo Kovacic, arrivé il y a quelques jours contre environ 30 millions d’euros, en provenance de Chelsea. Un remplacement pour palier au départ d’Ilkay Gundogan, parti au FC Barcelone. La défense des vainqueurs de la Ligue des Champions serait maintenant bien remplie avec la venue de Gvardiol, qui a confirmé son talent en disputant 41 rencontres cette saison avec le pensionnaire de Bundesliga.