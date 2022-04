Affaire Hamraoui : la sortie fracassante de l'avocat d'Aminata Diallo !

Dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des Champions féminine, le Paris Saint-Germain, battu à l'aller (2-3), accueille l'Olympique Lyonnais, ce samedi à 21 heures, pour tenter de rallier la finale de la plus prestigieuse des compétitions. Un rendez-vous important pour le club de la capitale, toujours agité par le feuilleton de l'agression de Kheira Hamraoui, récemment impliquée dans une altercation pendant l'entraînement. Une sombre histoire au cours de laquelle sa coéquipière Aminata Diallo s'est également retrouvée sous l'œil du cyclone. Dans cette optique et après l'interpellation d'un individu, l’avocat d’Aminata Diallo, Mourad Battikh, s'est longuement exprimé sur RMC Sport. L'occasion pour lui de régler ses comptes.

Présent comme un proche de la joueuse parisienne, l'homme arrêté a finalement été relâché sans aucune charge retenue contre lui, mais cette présumée complicité entre l'individu et Diallo n'a clairement pas été au goût de Mourad Battikh : «je prends la parole car je pense que trop c’est trop. Aminata est une sportive exemplaire. Aujourd’hui son nom est encore jeté en pâture. On la remet dans un dossier qui ne la concerne pas. On la présente comme un proche d’un individu placé en garde à vue. Ce n’est pas la proche de cet individu. Ce n’est pas un ami, ce n’est même pas une connaissance. C’est une connaissance d’une connaissance. Aujourd’hui, on monte ça en épingle au détriment de la carrière sportive de ma cliente. Donc trop c’est trop (...) Aujourd’hui, on essaye de recréer un mouvement autour de ma cliente qui n’a pas lieu d’être. Aujourd’hui, Aminata Diallo a repris son activité professionnelle. C’est une sportive irréprochable et de haut niveau. Les présentations qui sont faites par les journalistes à travers le prisme de cette enquête chaotique, cet amateurisme des enquêteurs, portent préjudice à ma cliente». Le message est passé...