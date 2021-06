Argentine : les mots forts de Lionel Messi

Si Lionel Messi a tout gagné avec le FC Barcelone, son palmarès reste toujours vierge avec l’Argentine. Une frustration pour le quintuple Ballon d’or qui a enchaîné les finales perdues ces dernières années. En 4 ans, il a échoué en finale de Coupe du monde (2014) et en Copa America (2015, 2016). Cette fois-ci, le joueur du FC Barcelone compte bien remporter un trophée.

La suite après cette publicité

La Copa America 2021 a débuté cette nuit. L’Argentine de Messi espère enfin soulever ce trophée. « Même si des jeunes sont arrivés, je crois que l'idée et le style de jeu est assez clair. Je crois que c'est le moment de faire un coup et cette Copa en offre une grande possibilité. Nous savons que ce sera un tournoi spécial, différent, avec tout ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes prêts pour la compétition. Je suis toujours disponible pour essayer de faire partie de l'équipe nationale et donner le meilleur de moi-même, parce que mon plus grand rêve est d'obtenir un titre avec la sélection argentine. J'ai été proche plusieurs fois, mais ça ne s'est pas fait. Je vais continuer à essayer de le décrocher tant que je le pourrai, jusqu'à ce que j'y arrive. »Premiers éléments de réponse ce soir face au Chili.