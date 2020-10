France-Ukraine : les compositions officielles

Un match amical avant la revanche. Ce mercredi soir, l'équipe de France accueille l'Ukraine au Stade de France pour ce qui s'apparente à une répétition générale avant la réception du Portugal dimanche. Les hommes de Didier Deschamps vont donc se frotter à une formation ukrainienne dont les deux gardiens ont été testés positifs au Covid-19. Résultat, le sélectionneur Andriy Shevchenko s'en remet à son troisième gardien pour démarrer la rencontre, Buschchan. L'ancien numéro 10 opte pour un 4-2-3-1 avec Konoplia sur le flanc droit, une charnière centrale composée du duo Zabarnyi, Mykolenko et Mikhaïlitchenko occupe le couloir gauche de la défense. Devant la défense, on retrouve la paire Kharatine, Makarenko. Plus haut, Zoubkov démarre la rencontre côté gauche, Malinovskyi s'installe côté droit et Yarmolenko évolue dans l'axe. Shaparenko évoluera lui au poste de numéro 10.

La suite après cette publicité

De son côté, Didier Deschamps s'appuie sur un 4-4-2 ce soir au Stade de France. Steve Mandanda garde les buts tricolores, accompagné en défense par Benjamin Pavard côté droit, Dayot Upamecano et Clément Lenglet dans l'axe, et Lucas Digne à gauche. Dans l'entrejeu, le sélectionneur national choisit la paire rennaise Nzonzi-Camavinga. A gauche, Aouar, à droite, Tolisso. Devant, Olivier Giroud, qui fête sa centième sélection avec les Bleus et portera le brassard de capitaine, est associé à Anthony Martial. A noter les absences de Léo Dubois positif au Covid-19 et d'Adrien Rabiot cas contact. Cette opposition face à l'Ukraine permettra-t-elle à Didier Deschamps de tirer des enseignements avec le choc face au Portugal ? Réponse à partir de 21h10...

Les compositions officielles :

France : Mandanda - Pavard, Upamecano, Lenglet, Digne - Nzonzi - Camavinga, Tolisso - Aouar - Martial, Giroud

🤩 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲-𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲



La compo de l'équipe de France : Mandanda - Pavard, Upamecano, Lenglet, Digne - Nzonzi - Camavinga, Tolisso - Aouar - Martial, Giroud



🖥 Le live commenté : https://t.co/hrrOh8bNNs#FRAUKR pic.twitter.com/QqddtxhqQw — Foot Mercato (@footmercato) October 7, 2020

Ukraine : Bushchan - Konoplia, Zabarnyi, Mykolenko, Mikhaïlitchenko - Makarenko, Kharatin - Shaparenko - Malinovskyi, Yarmolenko, Zubkov