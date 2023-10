Rennes-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est un duel d’équipes déchues en Coupes d’Europe en milieu de semaine qu’accueille le Roazhon Park ce dimanche soir, et ce pour la rencontre de clôture de la huitième journée de Ligue 1. En effet, le Paris Saint-Germain, sèchement battu en Ligue des champions à Newcastle (1-4), se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais, sur laquelle les Rouge-et-Noir s’étaient inclinés sur la plus petite des marges contre Villarreal (0-1). Le club de la capitale voudra essuyer les deux affronts connus face à la formation bretonne, vainqueure de leurs deux confrontations directes l’an passé en championnat. Pire encore, le PSG n’a connu qu’une fois la victoire sur ses cinq dernières sorties face au SRFC.

Sous le feu des critiques après sa prestation compliquée en Angleterre, l’attaquant international tricolore Kylian Mbappé aura l’occasion de retrouver son niveau et garder sa régularité en compétition officielle (8 buts en 8 matches). Quant à son compère, Ousmane Dembélé - qui affronte son club formateur -, l’occasion sera d’enfin se montrer décisif sous le maillot rouge et bleu, lui qui n’a toujours pas marqué dans ce début de saison (1 passe dé. contre l’OM). Il faudra donc forcer un verrou rennais très solide à domicile, puisque les Rouge-et-Noir n’ont plus perdu sur leur terrain depuis sept mois (7 victoires, 2 nuls), mais doivent encore régler quelques soucis défensifs, avec seulement 3 clean-sheets en 9 matches TCC cette saison.

À lire

PSG : Luis Enrique se méfie de la presse !

Mbappé dans l’axe avec Ramos ?

Concernant les compositions d’équipe, en commençant par le Stade Rennais, Bruno Genesio devrait aligner son onze-type en 4-2-3-1, celui qui a remporté le derby face au FC Nantes la semaine passée. Devant le dernier rempart Steve Mandanda, Warmed Omari et Arthur Theate formeraient la charnière centrale, tandis que Lorenz Assignon et Adrien Truffert devraient occuper les couloirs de cette arrière-garde. Le double pivot est, quant à lui, composé de Nemanja Matic et Benjamin Bourigeaud, porteur du brassard de capitaine. La recrue estivale Fabian Rieder devrait accompagner Arnaud Kalimuendo dans l’axe de l’attaque, pour laisser la liberté sur les flancs à Ludovic Blas à droite et Amine Gouiri à gauche.

La suite après cette publicité

Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique continuerait avec son dispositif en 4-4-2, mais avec deux changements par rapport à la Ligue des champions. Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable devant Keylor Navas, devrait retrouver sa place dans ses buts, accompagné de Danilo Pereira - qui remplace donc Milan Skriniar, aligné en C1 - et du capitaine Marquinhos. Achraf Hakimi et Lucas Hernandez occuperaient les côtés de la défense parisienne. Vitinha serait le deuxième changement dans le onze de départ pour accompagner ses compères au milieu Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery, mais le Portugais serait positionné à gauche de l’attaque. Le reste de cette dernière serait complété par Ousmane Dembélé de l’autre côté, et Kylian Mbappé en compagnie de Gonçalo Ramos pour la doublette de devant.