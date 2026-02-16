WAC Casablanca : le pari controversé Wissam Ben Yedder prend une tournure inattendue

Des terrains de football aux tribunaux. Ces dernières années, Wissam Ben Yedder a occupé le terrain médiatique, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, l’attaquant a plus fait parler de lui pour ses ennuis judiciaires que pour ses talents balle au pied. Il faut dire que le natif de Sarcelles a été visé par plusieurs affaires, notamment concernant des accusations de viol. Malgré une situation très compliquée, aussi bien sur le plan public que dans sa vie privée, il n’a jamais perdu sa passion et son envie de continuer à jouer et vivre du football.

La suite après cette publicité

Trois clubs en moins d’un an

Sans club après son départ de l’AS Monaco, où il était en fin de contrat lors de l’exercice 2023-24 (20 buts et 2 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues, ndlr), le Français a passé quelques mois à travailler en espérant qu’un club ferait appel à lui. Montpellier a été cité comme un point de chute potentiel, tout comme Venise en Italie. Mais c’est finalement en Iran qu’il a rebondi. Le 1er avril 2025, il a signé au Sepahan FC, pensionnaire de Gulf Pro League. Là-bas, il a participé à 6 rencontres (322 minutes jouées). Le temps pour lui de marquer 1 but. Son seul et unique en Iran.

La suite après cette publicité

Un pays qu’il a quitté quelques semaines plus tard, puisqu’il s’est engagé en faveur de Sakaryaspor, club de deuxième division turque. Une écurie avec laquelle il a marqué 5 buts et délivré 3 assists en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Un bilan plutôt correct. Mais à la surprise générale, il a décidé de s’en aller durant le mois de janvier 2026. Comme révélé sur notre site et confirmé par la suite, Ben Yedder a dit oui au WAC Casablanca, leader du championnat marocain. Un nouveau challenge en Afrique pour l’homme et le footballeur de 35 ans.

Des premiers pas timides et une place à gagner

Mais son arrivée n’a pas enchanté tout le monde au pays. Certains se sont offusqués de sa signature, lui qui traîne un lourd passé judiciaire. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du TFC a officiellement posé ses valises pour 6 mois au Wydad le 6 janvier dernier. Un peu plus d’un mois après son arrivée, où en est-il ? En ce qui concerne son temps de jeu, il a été utilisé pour le moment 129 minutes. Sur ses 4 apparitions, toutes en Coupe des Confédérations de la CAF, il n’a été qu’une seule fois titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué un but. C’était le 8 février face à Nairobi United.

La suite après cette publicité

Sa réalisation avait d’ailleurs été sélectionnée parmi les plus beaux buts de la journée. Elle était aussi très importante pour se qualifier pour la phase finale de cette compétition. Son club a composté officiellement son billet hier après un succès 2 à 0 contre Azam. Ben Yedder, lui, n’est entré que 7 minutes durant cette rencontre. Mais l’important était ailleurs pour lui comme son club, qui est aussi leader de Botola. Pour le moment, le joueur n’est pas un titulaire dans un club où il semble encore prendre ses marques et où la concurrence est féroce. Il reste à savoir si ce pari controversé réussira pour le WAC Casablanca et pour Ben Yedder, qui va devoir mettre les bouchées doubles pour être dans le onze de départ lui qui n’est pas venu pour jouer les seconds rôles.