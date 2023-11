Angleterre, Chelsea : les galères s’accumulent pour Raheem Sterling

La saison 2022-2023 a eu des allures de fiasco et l’exercice en cours ne donne guère plus de signaux positifs. Malgré des centaines de millions d’euros investis depuis un an et demi, Chelsea ne s’en sort pas. Dixième de Premier League après onze journées, la formation entraînée par Mauricio Pochettino, peu aidée par les blessures, n’a ainsi glané que quatre petites victoires en championnat, dont deux face à des équipes au fond du trou (Luton Town et Burnley). Accusant déjà un retard de 12 points sur la tête, occupée par Manchester City, les Blues semblent donc se diriger vers une nouvelle saison galère. Récemment interrogé sur le bilan famélique des siens, le coach des Londoniens tentait pourtant de justifier cette période noire. «En ce moment, je pense que nous sommes une jeune équipe, une jeune équipe signifie qu’il y a eu trop de changements pendant l’été en raison des circonstances et nous souffrons».

Une souffrance vécue de plein fouet par un certain Raheem Sterling. Et pour cause. Si l’ancien ailier de Liverpool et Manchester City surnage quelque peu au sein de cette équipe londonienne avec 4 buts et 2 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues, son rendement intéressant ne suffit pas à sortir les Blues de la tempête. Pire encore, la défaillance du collectif des pensionnaires de Stamford Bridge semble directement impacter l’avenir en sélection du joueur de 28 ans. Une nouvelle fois snobé par Gareth Southgate pour affronter Malte et la Macédoine du Nord lors des qualifications à l’Euro 2024, l’international anglais aux 82 sélections (20 buts) n’a ainsi plus goûté au maillot des Three Lions depuis le quart de finale de Coupe du Monde 2022 face aux Bleus. Absent lors des cinq derniers rassemblements, le droitier d’1m70 paie donc sûrement la dynamique négative de son club, à laquelle il faut ajouter la forte concurrence à son poste.

Gareth Southgate ne ferme pas la porte !

Plus que jamais en danger à quelques mois de l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain, Sterling a, certes, encore le temps d’inverser la tendance d’autant plus que son sélectionneur a rappelé, ce jeudi, que la porte restait «100% ouverte» pour un éventuel retour sous la tunique anglaise. Pour autant, la tendance n’est guère à son avantage et les difficultés actuellement rencontrées en club ne présagent rien de très positif pour la suite. Habitué à jouer les premiers rôles depuis une vingtaine d’années, Chelsea se dirige aujourd’hui vers une deuxième saison blanche. Une issue redoutée qui ne manquerait pas de faire tâche, qui plus est au regard des dépenses réalisées depuis l’arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly. Pour changer la donne, l’intéressé sait donc ce qu’il lui reste à faire.

En incarnant le renouveau d’une formation en plein doute, tout en conservant une ligne statistique digne d’un prétendant à la sélection, Sterling s’ouvrirait certainement les portes d’un retour chez les Three Lions. «Elle est ouverte à 100 %, non seulement pour Raheem, mais aussi pour d’autres joueurs qui ne font pas partie de cette équipe, cela ne fait aucun doute. Il a joué un rôle crucial dans le parcours que nous avons réalisé ces dernières années. Mais aujourd’hui l’équipe joue bien et nous avons remporté une victoire exceptionnelle contre l’Italie. Alors qui devons-nous laisser de côté ? C’est aussi simple que cela», précisait en ce sens Southgate.

Une ambition loin d’être acquise donc mais nécessaire pour espérer revivre les joies de la sélection. Pour cela, il faudra déjà miser sur la clémence de la Fédération Anglaise… Filmé en train de jeter un objet dans la foule, lundi dernier, lors de la victoire des siens contre Tottenham, Sterling est aujourd’hui sous la menace d’une suspension. Dans cette optique, le Daily Mail précise que l’incident fait actuellement l’objet d’une enquête par l’instance. Comble de cette histoire malheureuse, la séquence, à l’origine de la polémique, a été publiée sur les réseaux sociaux… du club londonien. Avant de tendre vers un avenir radieux, Raheem Sterling a donc plusieurs galères à gérer et non des moindres.