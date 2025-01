Le Borussia Dortmund a déjà une short-list sexy pour son banc

Hier soir, le Borussia Dortmund a perdu plus qu’un match. Battus par Bologne en Ligue des Champions (2 à 1), les Marsupiaux ont également perdu leur entraîneur, Nuri Şahin. Sur un siège éjectable depuis plusieurs jours, le Turc a finalement été limogé hier soir. Il a été mis au courant de la direction du BVB après la rencontre, tout comme ses joueurs. La nouvelle a été officialisée ce mercredi matin par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site officiel du club allemand. «Le Borussia Dortmund et Nuri Sahin se séparent avec effet immédiat. Le BVB a libéré son entraîneur-chef après la défaite décevante 2-1 contre le FC Bologne en Ligue des Champions de l’UEFA mardi soir», a indiqué le Borussia Dortmund.

Directeur général du sport du BVB, Lars Ricken a ajouté : «nous apprécions vraiment Nuri Şahin et son travail, nous souhaitions une longue collaboration et espérions jusqu’au bout que nous franchirions ensemble un tournant. Après quatre défaites consécutives, une seule victoire lors des neuf derniers matches et comme nous sommes actuellement dixièmes du classement de Bundesliga, nous avons malheureusement perdu confiance dans la capacité à atteindre nos objectifs sportifs. Cette décision me fait aussi mal personnellement, mais elle n’était plus évitable après le match de Bologne.» Dortmund, qui avait misé sur lui l’été dernier après le départ d’Edin Terzic, a dû s’en séparer.

Deux favoris dans l’esprit du BVB

De son côté, l’ancien de la maison a parfaitement compris la décision de ses patrons. «Malheureusement, nous n’avons pas réussi à rendre justice aux ambitions sportives du Borussia Dortmund cette saison à ce stade. Je souhaite tout le meilleur à ce club spécial.» Dans la foulée, les Marsupiaux ont indiqué qu’ils donneront rapidement des informations sur l’identité de celui qui sera sur le banc samedi prochain en Bundesliga contre le Werder Brême. Et ils n’ont pas traîné puisqu’ils ont annoncé que c’est Mike Tullberg, entraîneur des U19, qui dirigera l’équipe le temps de trouver le nouveau coach de l’équipe fanion. En coulisse, le BVB avance d’ailleurs sur le sujet.

Ce mercredi matin, Bild et Sky Germany assurent que c’est Niko Kovac qui est en pole position dans l’esprit des dirigeants allemands. Le Croate possède une solide expérience en Bundesliga après ses passages à l’Eintracht Francfort, au Bayern Munich et à Wolfsbourg. De plus, il présente l’avantage d’être libre et disponible très rapidement. De premiers échanges ont d’ailleurs eu lieu entre lui et le BVB. Dans le même temps, les pensionnaires du Signal Iduna Park rêvent toujours de mettre la main sur Roger Schmidt. Problème, ce dernier, qui est également libre, préfère rejoindre un club durant l’été et pas en cours de saison. Le convaincre sera difficile, pas impossible prévient le média. En parallèle, le nom d’Erik ten Hag est également cité. Mais Sky Germany indique qu’il n’a pas eu de discussions avancées avec la direction allemande à ce stade. Affaire à suivre…