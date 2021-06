Les déboires s'accumulent pour João Félix

La suite après cette publicité

Tenant du titre et champion d'Europe en 2016, le Portugal ne fera pas le doublé. Au terme d'une partie qu'elle a globalement dominée contre le Belgique dimanche soir, la Seleção das Quinas s'est inclinée 1-0 et est éliminée dès les 8es de finale de cet Euro. Si Ronaldo a brillé durant cette compétition, on ne peut pas en dire autant de João Félix.

Le milieu offensif n'aura disputé que 35 petites minutes durant la compétition. Diminué physiquement et dépassé dans la hiérarchie par les Diogo Jota, Bernardo Silva ou encore André Silva, le joueur de l'Atlético de Madrid a dû attendre le 8e de finale pour enfin faire sa première apparition. Sa seule également, car même si il a pu apporter un peu de dynamisme à l'attaque, ça n'a pas suffi.

Deux mois d'absence

Il faut dire qu'un problème à la cheville l'a gêné pendant un moment. Afin d'y remédier, le Portugais de 21 ans va même carrément se faire opérer selon les informations de Marca. Il est attendu à Porto dès ce jeudi pour être enfin soigné de cette blessure qui l'handicape depuis plusieurs semaines maintenant. Il va aussi devoir observer une période de repos.

Le média espagnol parle d'une absence longue de deux mois. Il va donc manquer la pré-saison avec son club et surtout, il ne sera pas présent pour la compétition avant le début du mois de septembre. Il devrait donc manquer les premiers matches de la saison en Liga, probablement aussi en Ligue des Champions. Souvent relégué sur le banc la saison dernière, le jeune joueur va donc devoir mettre les bouchées doubles pour revenir à son meilleur niveau.