EdF Espoirs : le coup de gueule de Thierry Henry après le carton contre Chypre

Tout va bien pour Thierry Henry et l’équipe de France Espoirs. En effet, les Bleuets réalisent un sans-faute dans leur campagne de qualifications à l’Euro U21, en 2025, après une troisième victoire en trois matches contre Chypre. Les Bleuets ont écrasé leur adversaire lors d’une victoire historique (9-0). Un record dans l’histoire des Espoirs français. Cependant, le néo-technicien des Bleus n’a pas été pleinement satisfait. Lors d’un échange avec ses joueurs pendant la causerie d’après-match, Thierry Henry a regretté les moments de flottements de son équipe, comme en première période, ainsi qu’un manque de pressing.

La suite après cette publicité

«Les gars, le coup de gueule à la mi-temps, j’espère que vous le comprenez, l’entend-on dire à ses joueurs. On ne peut pas se permettre de jouer contre une équipe comme Chypre, avec tout le respect que j’ai pour eux, à la maison, et les laisser jouer comme on les a laissés jouer (…) Je vous ai déjà dit, les mecs, il faut qu’ils aient peur de nous. Encore une fois, je vous le répète, le résultat, oui, j’étais content. La manière ? Nulle. En première période… nul ! Horrible. Pas possible, impossible. Expliquez-moi pourquoi en deuxième période ils ne passent pas le milieu de terrain ? En deuxième période, ils n’ont pas dépassé le milieu de terrain. Si vous voulez vous amuser, entre guillemets, il faut aussi aimer presser», a-t-il lâché dans des images enregistrées par la FFF, avant, tout de même, de reconnaître le mérite de ses troupes après ce score large.