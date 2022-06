Mercato : ça se bouscule pour le néo-international algérien Yanis Hamache

Du club provençal d’Air Bel au sud de Marseille, à Nice qui le repère en passant par le Red Star où il se révèle et enfin à Boavista où il explose, Yanis Hamache un début de carrière atypique qui lui a permis d'être sélectionné en Equipe d'Algérie par Djamel Belmadi ces derniers jours.

L'ancien Niçois de 22 ans ne cachait d'ailleurs pas sa joie de rejoindre les Fennecs. «Représenter aujourd'hui mon peuple est pour moi un grand honneur. Désormais, à moi de travailler pour aller le plus loin possible en sélection. Depuis tout petit, j'ai cette mentalité-là de vouloir jouer pour l'Algérie. Cela a toujours été un objectif pour moi et ma famille. Aujourd'hui, on peut dire que le travail paie, mais il va falloir désormais en fournir encore plus. Mon objectif est déjà d'apporter un petit plus dans un effectif qui a déjà énormément de qualité. »

Des intérêts en France, en Belgique et en Italie

La suite logique finalement après deux saison pleines au Portugal sous les couleurs de Boavista (50 matches, 6 buts et 9 passes décisives en Liga Portugal Bwin) où il a excellé sur son côté gauche, aussi bien au poste de latéral qu'en piston. Des performances qui ont vu de nombreux clubs français et européens lorgner le futur international algérien qui rêve bien évidemment de marcher sur les traces de l'inamovible Ramy Bensebaini.

Selon nos informations, Brest, Clermont et Montpellier sont intéressés par le profil du natif de Bejaia. En Belgique, le Standard Liège suit l'Algérien, qui a également tapé dans l'œil de trois clubs italiens à savoir Sassuolo, Bologne et la Salernitana. Interrogée par nos soins, une source proche du joueur nous a donné quelques éléments sur l'état d'esprit d'Hamache, qui sera en fin de contrat en juin 2023 avec Boavista. «La priorité de Yanis est d'évoluer dans un championnat majeur afin de continuer sa progression. Il n'a pas de préférence ni de priorité. Ce qu'il veut, c'est être dans un club ambitieux qui lui fera confiance. »Reste désormais à savoir où...