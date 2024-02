Serie A : Lecce s’impose sur le fil contre la Fiorentina

Révélation de cette première partie de saison de Serie A, la Fiorentina se déplaçait sur la pelouse de Lecce pour le compte de la 22e journée du championnat italien. L’occasion pour la Viola de mettre la pression à ses voisins dans la course à la Ligue des champions. Les ouailles de Vincenzo Italiano croyaient faire respecter la logique en s’imposant dans les Pouilles, mais se faisaient renverser en fin de match (2-2).

Pourtant, l’ancien Bordelais Rémi Oudin débloquait la marque en première période (1-0, 17e) avant que Rolando Mandragora (1-1, 50e) et Lucas Beltran (2-1, 68e) ne redonnent l’avantage aux leurs. Et alors qu’on se dirigeait vers une victoire des Violets, Roberto Piccoli (2-2, 90+1e). puis Patrick Dorgu (3-2, 90+3e) offrait la victoire aux locaux. La Fio s’incline pour la troisième fois de rang toutes compétitions confondues et rate l’occasion de monter à la quatrième place du classement. Lecce gagne un rang et passe 13e.