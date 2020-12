Lille - Bordeaux : les compositions officielles

Lille se présente face à Bordeaux dans son inamovible 4-4-2. En l'absence de Domagoj Bradaric (succession de cartons jaunes), c'est assez logiquement Reinildo qui est aligné en position de latéral gauche, alors que Cheikh Niasse retrouve sa place sur le banc au profit de Zeki Celik à droite. La très complémentaire charnière José Fonte - Sven Botman est évidemment bien là pour ce match qui vaut cher.

La suite après cette publicité

Un cran plus haut, Benjamin André retrouve le onze de départ à côté de Boubakary Soumaré, alors que les rescapés de la Bip-Bip (Bamba, Ikoné) sont présents sur les ailes. Enfin, Jonathan David accompagne Burak Yilmaz devant. Côté visiteur, Jean-Louis Gasset ne touche pas à sa défense, mais apporte quelques changements au milieu et en attaque où les délaissés Rémi Oudin et Nicolas de Préville regagnent une place de titulaire.

Les compositions des équipes :

Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Soumaré, Bamba - David, Yilmaz.

Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Otávio, Basic - Zerkane, Ben Arfa, Oudin - De Préville.