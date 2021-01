FC Barcelone : un rapport interne critiquant Samuel Umtiti et d'autre joueurs fait polémique

La suite après cette publicité

Samuel Umtiti semble revivre au Barça ces dernières semaines. Profitant de la longue indisponibilité de Gerard Piqué, de la méforme de Lenglet et parfois des absences de Araujo, le champion du monde a joué contre Grenade et Elche et a plutôt donné satisfaction. Visiblement, ça n'est pas suffisant pour convaincre ses dirigeants, comme le révèle TV3 ce soir. Un rapport interne émanant directement du secrétaire technique du club, Ramon Planes, encourage à recruter dès cet hiver Eric Garcia de Manchester City pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas faire confiance au Français.

Selon Planes, Umtiti «n'est pas un joueur fiable physiquement. Vous ne pouvez pas être sûr qu'il soit disponible à des moments clés et qu'en raison de ses blessures, il lui est difficile de jouer des matchs très exigeants.» Le jeune Mingueza en prend aussi pour son grade. «Il a déjà été promu en équipe première et nous pensons qu'il peut aider dans des matches d'un niveau moyen, mais pour les rencontres plus importantes, il n'est pas encore prêt.»

Trois joueurs vendus l'été prochain

La rencontre face au PSG en Ligue des Champions est déjà dans toutes les têtes en Catalogne et l'état de la défense inquiète visiblement tout le monde au club. Un rapport qui fait grand bruit dans les médias ibériques, en pleine période de grand flou institutionnel en attendant les élections qui auront lieu au mois de mars. On y apprend également que le retour de Gerard Piqué n'est pas prévu avant deux mois.

Le nom d'Alejandro Baldé (17 ans), jeune joueur de couloir de La Masia, est cité comme un potentiel renfort de choix en vue de la saison à venir. Enfin, le document précise que l'objectif du club en vue de la saison prochaine doit être de se séparer de joueurs, et trois noms sont cités : le défenseur français, Junior Firpo ainsi que Neto, le gardien remplaçant.