Chelsea a mis Thomas Tuchel au défi

L'art du rebond. Un mois seulement après son éviction du Paris SG, Thomas Tuchel a retrouvé un banc de touche prestigieux, succédant à Frank Lampard du côté de Chelsea. L'Allemand s'est engagé pour 18 mois avec les Blues, jusqu'en juin 2022. Après réflexion.

Au départ, le technicien préférait attendre la fin de la saison et embrasser un projet à plus long terme. Échaudé par les indemnités records payées à ses nombreux entraîneurs licenciés, le club n'a pas souhaité lui offrir un bail plus long. L'intéressé a finalement cédé face à la perspective de coacher si rapidement un autre grand nom d'Europe, espérant aller au-delà de son contrat initial.

Du pain sur la planche

Et pour ce faire, TT sait quel challenge il doit relever à la tête de l'écurie londonienne. Le Daily Mail révèle en effet que son bail sera prolongé si et seulement si le coach parvient à qualifier les pensionnaires de Stamford Bridge pour les deux prochaines éditions de la Ligue des Champions.

Deux options pour cette saison. À 6 points de Leicester City, 4e, il peut encore y croire via la Premier League. Le tacticien a aussi prouvé avec le Paris SG qu'il pouvait aller loin en Ligue des Champions, compétition dans laquelle Chelsea est toujours engagée et jouera en 8es un Atlético de Madrid pleinement engagé dans la lutte pour le titre en Liga. S'il y parvient, via une de ces voies, le natif de Krumbach aura gagné un peu de crédit pour 2021/22. Les conditions du deal sont posées. S'il veut durer, Tuchel va devoir gagner.