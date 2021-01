Chelsea : l'addition très salée payée par Roman Abramovich à ses entraîneurs virés

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée en ce début de semaine. Frank Lampard, légende des Blues, a été remercié par Chelsea. Perdu dans le ventre mou de la Premier League, le club londonien dirigé par Roman Abramovich avait besoin d’un électrochoc selon le propriétaire russe. Une recette que le businessman a souvent servie à ses coaches depuis qu’il est devenu le patron de Stamford Bridge en juin 2003. Depuis qu’il règne chez les Blues, le Russe a en effet consommé onze entraîneurs (certains ont été rappelés puis à nouveau partis comme Mourinho et Hiddink). Lampard est le douzième et son successeur sera le treizième en dix-sept ans.

Installé sur de banc du Bridge, avant l’arrivée d’Abramovich, Claudio Ranieri n’a tenu qu’un an avant que son patron n’aille chercher José Mourinho à Porto en 2004. Le Special One y restera jusqu’en 2007. Et puis ça s’est enchaîné. Avram Grant (2007-2008), Luiz Felipe Scolari (2008-2009), Guus Hiddink (2009), Carlo Ancelotti (2009-2011), André Villas-Boas (2011-2012), Roberto Di Matteo (2012). Rafael Benitez (2012-2013), José Mourinho (2013-2015), Guus Hiddink (décembre 2015-2016), Antonio Conte (2016-2018), Maurizio Sarri (2018-2019) et donc Frank Lampard (2019-janvier 2021).

Plus de 100 M€ déboursés

Une liste incroyable qui rappelle la boulimie d’entraîneurs de Waldemar Kita avec le FC Nantes (15 depuis 2007). Sauf que le patron des canaris n’a pas dépensé autant qu’Abramovich quand il a dû se séparer de ses techniciens. Libéré de ses obligations alors qu’il lui restait encore un an et demi de contrat, Lampard devrait toucher un peu moins de 7 M€ si l’on prend en compte son salaire annuel estimé à 4,5 M€. L’ancien milieu de terrain aura cependant coûté plus cher en indemnités puisque Chelsea avait dû payer environ 4,5 M€ à Derby County en 2019 pour libérer Lampard de ses deux années de contrat restantes avec les Rams.

De quoi faire grimper un peu plus l’addition payée par le milliardaire russe. Au total, Abaramovich a déboursé près de 110 M€ pour virer ses entraîneurs. Ranieri avait empoché 7 M€, Avram Grant 6,5 M€, Luiz Felipe Scolari 14 M€, Carlo Ancelotti 7 M€, André Villas-Boas 15 M€, Di Matteo 12 M€ et 9 M€ pour Antonio Conte. A noter que Maurizio Sarri (acheté par la Juventus), Guus Hiddink et Rafa Benitez n’ont rien coûté. Le grand vainqueur de ce petit jeu est sans contestation possible José Mourinho. Le Portugais a perçu pas moins de 30,5 M€ : 20 M€ quand il s’est fait virer en 2007 et 10,5 M€ en 2015, à l’issue de son deuxième passage en 2015.