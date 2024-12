Liga : Villarreal et Gérone dos à dos

Suite de la 15e journée de Liga ce dimanche avec la rencontre opposant le Villarreal de Marcelino à Gérone. Le Sous-marin Jaune avait l’occasion de confirmer son bon début de saison et se rapprocher sérieusement du podium en cas de victoire. Mais face à une équipe de Gérone qui n’a rien lâché, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2).

La suite après cette publicité

Villarreal avait ouvert le score en première période par l’intermédiaire de Thierno Barry avant que Baena ne fasse le break. On pensait alors que Villarreal avait fait le plus dur. Mais Gérone a réduit l’écart après l’heure de jeu par Van de Beek et a réussi à arracher l’égalisation à la 90e+7 grâce à une réalisation de Ladislav Krejci. Avec ce nul, Villarreal reste 4e et Gérone monte à la 7e place.