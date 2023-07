AC Milan : Mike Maignan comme nouveau leader

La suite après cette publicité

L’AC Milan entame une certaine transition. Après les nombreux changements survenus au sein de la direction, l’effectif a lui aussi été chamboulé. En bien. Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek arrivés en provenance de Chelsea, Tijjani Reijnders des Pays-Bas, Noah Okafor en approche, les Milanais s’activent pour renforcer et rajeunir l’effectif. Un effectif qui a dit adieu à son plus fidèle doyen en la personne de Zlatan Ibrahimovic.

Alors, pour se relever d’une saison mitigée en Serie A et pour retrouver une certaine stabilité dans les résultats, l’AC Milan pourra compter un nouveau patron : Mike Maignan. Interrogé sur Sky Sport, Stefano Piolo assure que le portier français a pris du galon ces derniers temps : «Ibra était le leader de cette équipe. Et il n’y a personne qui puisse prendre sa place. Si je devais nommer un joueur qui est un leader, alors c’est Mike Maignan. Il a une mentalité, une détermination et une obsession d’être le meilleur qui peut être contagieuse. C’est un point de référence». De quoi faire plaisir au gardien n°1 de l’équipe de France, véritable valeur sûre depuis son arrivée à Milan.

