Bastia : l’incroyable tentative d’arnaque subie par Julien Maggiotti

C’est une histoire complètement folle qu’a racontée le joueur Julien Maggiotti au quotidien L’Équipe. Le milieu de Bastia se souviendra très longtemps de cette dernière journée de mercato d’hiver. Alors qu’il se rendait au centre d’entraînement de Bastia, il a appris de la part de sa direction qu’il allait signer avec le club allemand d’Eintracht Brunswick (dernier de D2). Les deux clubs avaient trouvé un accord.

Alors qu’il n’est pas emballé pas le projet et qu’il ne connaît même pas la ville, il se laisse convaincre par son coach et quitte donc le camp d’entraînement direction l’aéroport de Bastia, puis Orly et Roissy pour ensuite rejoindre l’Allemagne. Sauf qu’en arrivant à Paris, il découvre avec son agent que le transfert est complètement faux. Le club de Brunswick n’a jamais été intéressé. Un homme se présentant sous le nom de Benjamin Kessel et, dans le rôle de directeur du football de Brunswick, tente depuis plusieurs semaines d’arnaquer différents clubs de Ligue 2. L’homme qui présentait des faux contrats avec le logo du club et une signature réclamait 10 000 euros au joueur et au club pour financer la visite médicale. Le club, au courant de l’affaire, va porter plainte.