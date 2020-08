Inter : une réunion entre Conte et Steven Zhang

Malgré une bonne saison conclue à la deuxième place en Serie A et avec le statut de finaliste de l'Europa League, Antonio Conte pourrait quitter cet été l'Inter Milan. La situation est tendue entre l'entraîneur transalpin et sa direction, plus particulièrement Steven Zhang, son jeune président.

L'ancien coach de la Juve réclame du renfort sur le marché des transferts, ce qu'il sera compliqué à faire face aux circonstances actuelles. Mais le Chinois de 28 ans va tenter de le convaincre de rester lors d'une réunion ce mardi, comme l'a appris Sky Sport Italia. Ce sommet entre les deux hommes pourraient définitivement sceller l'avenir de Conte, qu'il soit à Milan ou ailleurs.