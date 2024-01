Le cas Ferland Mendy agite le Real Madrid

Les Français à Madrid. Cet été, Kylian Mbappé (25 ans) ne va pas trop être dépaysé lorsqu’il va poser ses valises au sein de la capitale espagnole. En effet, l’attaquant et capitaine de l’équipe de France va rejoindre le Real Madrid comme expliqué en exclusivité sur notre site. Là-bas, il retrouvera plusieurs compatriotes au sein du vestiaire merengue dont Aurélien Tchouaméni, qu’il a tenté de recruter au Paris Saint-Germain en 2022. KM7 évoluera aussi aux côtés de Théo Zidane, Eduardo Camavinga et de Ferland Mendy, qu’il a croisé en équipe de France.

Le Français a connu des hauts et des bas

Depuis le départ de Karim Benzema à Al-Ettifaq l’été dernier, le latéral gauche est désormais le joueur tricolore le plus ancien au sein de la formation madrilène. En effet, après un passage plutôt réussi du côté de l’Olympique Lyonnais, Mendy a été recruté par le Real Madrid en 2019. Désiré par Zinedine Zidane, qui a été suivi par sa direction, le footballeur âgé de 28 ans devait occuper le rôle de doublure de Marcelo dans un premier temps avant de devenir son concurrent. Ce qui a été le cas. Mais à Madrid, Ferland Mendy a parfois fait preuve d’irrégularité.

Il a aussi connu quelques pépins physiques qui l’ont freinés. Selon le site spécialisé transfermarkt, il a été blessé une douzaine de fois depuis son arrivée. Cette saison, il a pris ses quartiers à l’infirmerie durant 52 jours en raison d’un pépin musculaire (6 matches manqués). Cela n’a donc pas aidé l’ancien joueur de l’OL dont l’avenir fait couler de l’encre depuis plusieurs mois. En effet, plusieurs médias espagnols annoncent que les Madrilènes, qui veulent recruter Alphonso Davies (Bayern Munich), veulent se séparer du natif de Meulan-en-Yvelines.

Mendy veut rester

C’est encore le cas ce mercredi. Relevo indique que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu espèrent toujours vendre l’international français l’été prochain. L’idée sera de récupérer de l’argent tout en faisant de la place pour Davies. Ces informations ne vont pas dans le sens de celles publiée par Marca ce mercredi. Le quotidien espagnol explique que les Merengues doutent. Les récentes performances du Français plaisent en interne et certaines voix s’élèvent au club afin de lui proposer un nouveau contrat alors que son bail actuel prend fin en juin 2025.

Selon nos informations, plusieurs personnes au club souhaitent continuer à travailler avec lui. C’est notamment le cas de Carlo Ancelotti, qui vient de prolonger et qui veut absolument le garder nous a-t-on fait savoir. Le technicien italien adore le joueur. Il a d’ailleurs dit récemment à son sujet. «Quand tout va bien, c’est le meilleur arrière gauche du monde. Offensivement, il peut s’améliorer, même s’il a marqué l’autre jour. Mais défensivement, quand il est en pleine forme, c’est le meilleur latéral du monde.» Qu’en est-il concernant le principal intéressé ? Selon nos informations, Ferland Mendy veut continuer au sein de la capitale espagnole. Il se sent très bien et épanoui à Madrid où il a encore une belle histoire à écrire.