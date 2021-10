Newcastle veut recruter son attaquant au Real Madrid !

La suite après cette publicité

C’est toujours un peu la même histoire. Lorsqu’un club cède aux sirènes des pétrodollars, il devient la cible des critiques des supporters adverses. Mais quand ces mêmes fans voient leur équipe fétiche entrer dans la galaxie des superpuissances financières, ces critiques disparaissent comme par enchantement. Eh bien, c’est ce qu’il se passe à Newcastle. Depuis l’annonce du rachat des Magpies par un fonds d’investissement saoudien, les inconditionnels des Toons se délectent des rumeurs de transfert.

Car une chose est sûre : dix-neuvième du classement de Premier League, Newcastle va vouloir investir massivement lors du prochain mercato hivernal pour redresser la barre. Reste maintenant à savoir combien le club dirigé par Amanda Staveley a prévu de dépenser. Ces derniers jours, plusieurs noms sont déjà sortis : Jesse Lingard (Manchester United), James Tarkowski (Burnley) ou encore Kalidou Koulibaly (Napoli).

10 M€ pour recruter Mariano

Forcément attendu au tournant par des clubs prêts à sauter sur l’occasion pour faire grimper les prix, Newcastle ne compte pas recruter n’importe comment. Ainsi, les Magpies ciblent également des joueurs en situation difficile pouvant être disponibles à moindre coût. C’est ainsi que la presse anglaise évoquait un fort intérêt des Noir-et-Blanc pour plusieurs joueurs de Manchester United. Aujourd’hui, AS relaie une information selon laquelle c’est au Real Madrid que les Toons pourraient aller recruter leur nouvel attaquant vedette.

Pas question d’aller engager Karim Benzema bien entendu, mais le profil de Mariano Diaz (28 ans) plaît beaucoup. Revenu à la Casa Blanca en 2018 en échange de 20 M€, le buteur international dominicain (1 sélection, 1 but) ne joue pas du tout à Madrid. C’est simple, en trois saisons, il n’a disputé que 42 matches de Liga (6 buts). Mis de côté par Zinedine Zidane, Diaz n’a pas convaincu Carlo Ancelotti non plus. Sauf qu’il est sous contrat jusqu’en 2023 et qu’il touche 4,2 M€ par an. Newcastle viendra-t-il prêter main-forte aux Merengues ? Un chèque de 10 M€ serait prêt à être envoyé à Florentino Pérez.