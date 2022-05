Nathan Gassama signe à Cholet !

Formé au FC Nantes (U17, puis U19 Nationaux, plus réserve) et passé par la réserve de l'ESTAC, Nathan Gassama va donner un nouvel élan à sa carrière. Ce solide défensur central originaire de la région Parisienne et aujourd'hui âgé de 21 ans s'est engagé au SO Cholet qui évolue en National.

Interrogé par le site officiel du SOC, le Franco-Malien a justifié son choix : «je suis très heureux de rejoindre le SO Cholet, je connaissais déjà le club lorsque j'étais en formation à Nantes. Aujourd'hui, Cholet fait partie pour moi des bons clubs de National. Après avoir joué avec l'équipe réserve de Nantes et de Troyes, intégrer le SOC est la suite logique de ma carrière. Rejoindre le championnat de National est une progression, j'avance étape par étape.»