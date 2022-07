Auxerre : Benoît Costil ne pense plus aux Bleus

Sa dernière sélection en Bleus remonte au 15 novembre 2016, lors du match amical face à la Côte d'Ivoire au stade Bollaert (0-0). Et sa dernière convocation avec l'équipe de France, c'était face à la Finlande en novembre 2021, en éliminatoires de la Coupe du monde face à la Finlande avec une victoire des Bleus 2-0. Interrogé sur sa nouvelle situation avec l'AJA par L'Équipe, le portier français de 35 ans a toujours été lucide sur sa position chez les Bleus. En dernière position dans la hiérarchie des gardiens, derrière Hugo Lloris, Mike Maignan, Alphonse Areola et Steve Mandanda, Costil sait qu'il n'était qu’un « outsider ».

Conscient que la route est barrée par le trio Lloris-Maignan-Areola, le nouveau gardien de l'AJA, ne s'interdit pas non plus un retour en Bleu. « Très honnêtement, c’était encore un objectif à l’automne dernier. Aujourd’hui, je n’y pense pas. J’espère pouvoir y repenser à un moment mais il faut reconnaître que j’en suis loin. Je suis vraiment ambitieux, j’ai l’envie de performer et j’ai toujours été un outsider chez les Bleus. Au final, pendant sept ans, j’ai réussi à pointer le bout de mon nez en sélection. Si je peux le refaire, ce sera avec grand plaisir.* »