FC Barcelone : la mise au point de Frenkie de Jong sur son avenir

Frenkie de Jong sort du silence. Pourtant considéré comme le patron de l'entre-jeu du FC Barcelone pour les prochaines années à venir, le milieu de terrain de 24 ans avait un temps remis en question par de nombreux observateurs en Espagne. Pas assez fédérateur, loin d'être le plus remarquable sur le pré, les facteurs de ces critiques étaient multiples pour l'homme acheté 86 M€ à l'Ajax en 2019.

À tel point que lors du mercato hivernal, l'international néerlandais (38 sélections, 1 but) était annoncé sur le départ. Notamment en raison des critiques s'abattant sur lui dans les médias de l'autre côté des Pyrénées. Mais aussi car sa valeur marchande importante représentait une belle opportunité pour renflouer les caisses du club culé, qui se trouve dans une situation financière critique. Ce qui a eu le don de l'agacer et de le faire sortir de ses gonds.

De Jong s'attend à plus de titres avec le Barça

Pour le plus grand bonheur de Xavi, Frenkie de Jong, qu'il avait jugé « intransférable », est donc resté au Camp Nou en janvier dernier. Le natif d'Arkel (Pays-Bas), auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2021-2022, fait partie des cadres du technicien espagnol. Bonne nouvelle pour l'ancien n°6 du Barça, FdJ, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Catalans, a fait part de son bonheur chez les Blaugranas au cours d'un entretien accordé à The Guardian.

« Je suis très heureux d'être à Barcelone : depuis mon plus jeune âge, je voulais être ici, donc de cette façon, c'est un rêve devenu réalité. Mais, bien sûr, j'aurais aimé gagner plus de trophées que nous lors de mes deux premières années. Je m'attendais à plus dans ce sens, disons-le ainsi. Mais à part ça, je suis très heureux ici et j'espère encore pour de nombreuses années », a confié au quotidien britannique celui qui n'a remporté que la Coupe d'Espagne (2021) depuis son arrivée à Barcelone. Frenkie de Jong fait tout de même comprendre à sa direction qu'il exige plus de trophées dans les années à venir. Tel un petit coup de pression masqué.