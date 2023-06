Luka Modrić donne sa priorité au Real Madrid et à la Croatie

La suite après cette publicité

Luka Modrić est insatiable. Alors qu’il vient d’essuyer deux revers d’envergure, d’abord avec le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City (1-5 score cumulé), puis avec la Croatie, en finale de Ligue des Nations contre l’Espagne (0-0, 4-5 t.a.b) pour ce qui aurait pu constituer son premier sacre avec son pays, le Croate ne veut pas tourner la page.

Selon AS, le milieu de terrain de 37 ans n’aurait pas l’intention de répondre au chant des sirènes saoudiennes, et aurait même déjà indiqué à Florentino Pérez avoir refusé une offre mirobolante en provenance du pays pétrolier. La publication rapporte par ailleurs que Modrić souhaiterait disputer une dernière saison sous les couleurs du Real Madrid, et conclure en participant à l’Euro 2024 en Allemagne avec les Vatreni l’été prochain.

