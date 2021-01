Ça se tend sérieusement à l'ASSE !

Les Stéphanois sont verts de rage. En effet, dimanche soir, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard ont été battus chez eux par l'ennemi de toujours, l'Olympique Lyonnais. Supérieurs à tous les niveaux, les Gones ont étrillé les Verts 5 à 0. Après la rencontre, la déception mais aussi la colère étaient perceptibles dans le camp de l'ASSE. Seul à se présenter face aux médias, alors qu'un joueur vient aussi habituellement, Claude Puel affichait la mine des mauvais jours tout en ne cachant pas que cette défaite l'atteignait.

Les Verts inquiètent

«C'est un sentiment difficile à accepter bien sûr. On est en colère contre nous-mêmes pour avoir facilité la tâche à cette équipe, pour avoir concédé autant de coups de pied arrêtés (...) On est déçu et en colère contre nous-mêmes. On leur a facilité la tâche. Le jour d'un derby, on n'accepte pas», a-t-il notamment lâché. Seizième avec 19 points, soit quatre de plus que Dijon qui est actuellement 18e et barragiste (un match en moins); l'ASSE n'a gagné qu'une rencontre sur les dix-huit derniers matches de L1.

De quoi inquiéter. Ancien capitaine des Verts, Loïc Perrin a tiré la sonnette d'alarme sur France Bleu. «Cela fait un petit moment qu'il faut être inquiet pour le maintien (...) Oui il faut sonner la révolte, mais je sais que tous les joueurs en ont conscience ». Mais le groupe semble touché. Car au-delà de la crise de résultats, le club de la Loire accumule les soucis. Outre les nombreuses absences pour cause de covid-19, la gestion de l'effectif interroge. Dimanche soir, les choix de Claude Puel n'ont pas fait l'unanimité.

Un vestiaire sous tension

En effet, le technicien tricolore, qui change souvent de onze, a choisi d'aligner notamment plusieurs jeunes éléments pendant que des joueurs un peu plus expérimentés étaient laissés sur le banc. L'Equipe explique d'ailleurs qu'au moment de l'annonce du onze, une partie de l'effectif n'a pas compris les choix de Puel et partait défaitiste pour le match. Le groupe ne vit d'ailleurs pas très bien selon le quotidien sportif et Le Progrès puisque le coach et quelques anciens ne s'apprécieraient plus vraiment. Dans le vestiaire, des tensions existeraient aussi entre jeunes et anciens.

Dans un climat et un contexte compliqués, l'AS Saint-Etienne attend et espère que le déclic viendra assez vite. Cela pourrait passer par le mercato. Mais le club tricolore ne dispose pas de moyens importants pour recruter des joueurs expérimentés, ce que réclame Claude Puel. Un entraîneur qui n'a pourtant pas hésité à privilégier les jeunes aux anciens dimanche soir et auquel on a confié pas mal de pouvoir. Sous contrat jusqu'en juin 2022, il ne devrait pas être inquiété puisque l'ASSE compte sur lui et n'a pas les moyens de régler un éventuel départ. Au fond du trou, Saint-Etienne aura besoin de tout le monde pour réussir la mission maintien. Cela commencera dès dimanche avec un déplacement à Nice.