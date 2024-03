PSG - Reims : Luis Enrique était frustré après le nul

Présent en conférence de presse après le match nul (2-2) concédé par le PSG face au Stade de Reims, Luis Enrique a souligné l’état d’esprit de son groupe malgré un troisième nul concédé en Ligue 1. Pour autant, le technicien espagnol n’a pas manqué d’afficher sa frustration après le scénario de ce match et les défaillances défensives de ses protégés. «Je n’ai pas vu mon équipe relâchée, on a affiché une bonne mentalité et de l’ambition. Je n’ai pas aimé le cadeau fait, on n’est pas là pour ça. Après tout le reste est positif, l’équipe a renversé le match, j’ai aimé mon équipe. Ce n’est jamais facile, historiquement, d’enchaîner après un match de Ligue des champions».

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «l’objectif est de remporter le titre le plus tôt possible, ça aurait été mieux d’avoir 12 points d’avance sur le deuxième, et de bien figurer dans toutes les compétitions. Aujourd’hui, j’ai été un peu agacé oui, je veux transmettre à mes joueurs qu’il faut jouer tous les matches à fond pour être un joueur du PSG. On doit donner 100 % sur le terrain, il faut l’être quelle que soit la compétition ou le match. Il y a toujours 1 000 choses à changer et à améliorer». Au micro de PSG TV, le coach parisien a par ailleurs assuré que toute l’équipe demeurait impliquée sur les objectifs de fin de saison. «C’est la difficulté d’être un joueur du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas de se relâcher. Non, il n’y a pas de détente ici, pas de détente. Au mois de juin, c’est les vacances. D’ici là, toute l’équipe s’engage à gagner ou à essayer de se battre pour toutes les compétitions». Prochain rendez-vous pour le club de la capitale ? La réception de l’OGC Nice à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France.