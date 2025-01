Serie A : le Torino accroche la Juventus dans un derby fou

Suite de la 20e journée de Serie A ce samedi soir. La Juventus «se déplaçait» chez son rival local pour affronter le Torino sur la pelouse du Stade Olimpico Grande Torino. Ce classique et historique Derby della Mole avait une saveur particulière pour les deux équipes. Du côté des Granata, l’objectif de cette affiche dorée était de faire le plein de points pour sortir la tête de l’eau et ainsi se rapprocher de la course à l’Europe, alors que la direction travaille déjà sur plusieurs renforts hivernaux. Les Biancoeri voulaient marquer de précieux points pour remonter au classement et ainsi mettre la pression sur le podium, alors qu’ils comptent un match en retard. Malgré une quizaine de frappes des deux côtés et plusieurs passages de domination partagée, il n’y a pas eu de vainqueur et la rencontre a été mouvementée (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Juventus 33 19 +15 7 12 0 31 16 11 Torino 22 20 -5 5 7 8 20 25

Au cours d’une rencontre marquée par plusieurs échauffourées dont la première a eu lieu à peine cinq minutes après le coup d’envoi, les deux entraîneurs, Paolo Vanoli et Thiago Motta, ont été expulsés peu avant l’heure de jeu (55e). La première période a bien débuté avec l’ouverture du score de Kenan Yildiz, auteur d’un formidable numéro de soliste et d’une frappe sèche à ras-de-terre (8e). Nico Gonzalez croyait avoir doublé la mise mais a été finalement signalé hors-jeu (25e). Et sur une frappe puissante en pivot, Nikola Vlasic a égalisé pour les locaux avant la pause (45e+1). Au classement, le Torino reste à la 11ème place, tandis que la Juventus conforte sa 5ème position. Le weekend prochain, les Granata défieront en Toscane la Fiorentina, alors que les Bianconeri joueront face à l’Atalanta en Lombardie, lors de la 21e journée du championnat italien.