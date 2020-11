Ligue des Champions : le bilan affligeant de l'OM

La suite après cette publicité

« La risée de l'Europe ». Nos confrères de La Provence n'y vont pas de main morte dans leur édition du jour. Il faut dire que pour l'instant, l'Olympique de Marseille fait très fort. Alors que beaucoup estimaient que les Phocéens avaient un coup à jouer et que la deuxième place était jouable derrière l'ogre citizen, les troupes d'André Villas-Boas ont vite montré ne pas être au niveau. Une défaite 1-0 sur la pelouse de l'Olympiakos, puis une autre déconvenue face à Manchester City (3-0) qui s'est répétée mardi soir en terres portugaises.

Une catastrophe industrielle illustrée en images, ou en statistiques plutôt. L'OM est ainsi la seule équipe à ne pas avoir célébré le moindre but dans la compétition avec l'Istanbul Başakşehir, qui n'a joué que deux matchs pour l'instant. Face à Porto, l'Olympique de Marseille n'a pas cadré le moindre tir. Des statistiques qui en disent long sur les soucis de l'équipe au niveau de l'animation offensive, l'écurie de Ligue 1 n'ayant d'ailleurs cadré qu'à quatre reprises sur les trois matchs disputés en Europe lors de cet exercice 2020/2021.

Le dernier but de l'OM en Ligue des Champions commence à dater

Il y a aussi cette série de 12 défaites en Ligue des Champions, qui permet aux Marseillais d'égaliser un triste record historique détenu par Anderlecht. Autant dire que les hommes d'André Villas-Boas sont bien partis pour le battre. Et ce n'est pas tout. Le dernier but de l'OM dans la plus prestigieuse des compétitions européennes remonte à... décembre 2012 ! Œuvre de Souleymane Diawara, qui a pris sa retraite il y a quelques années déjà.

L'Olympique de Marseille est également sur sa pire série de résultats en Europe toutes compétitions confondues (avec l'Europe League donc), avec onze matchs d'affilée sans connaître la victoire. Alors qu'on pensait, en début de saison, voir une équipe phocéenne potentiellement compétitive face à nos voisins européens, la réalité du terrain a vite calmé tout le monde...