Le LOSC punit froidement la Juventus Turin

Considéré comme l’un des petits poucets de cette Ligue des Champions, tout le monde voulait tomber sur le LOSC lors du tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Après trois journées, les Dogues suscitent désormais la crainte. Il faut dire que la bande à Bruno Genesio s’est depuis offert le scalp du Real Madrid (1-0) et de l’Atlético de Madrid (1-3). Autant de raisons qui font de Lille un club à éviter cette saison en C1. À quelques heures d’affronter la Juventus Turin, la Gazzetta dello Sport a d’ailleurs écrit un gros papier ce lundi sur Bruno Genesio, l’homme qui n’a jamais perdu contre Guardiola, Mourinho, Ancelotti et Nagelsmann. Preuve que le club français n’est pas pris à la légère de l’autre côté des Alpes.

La Juve version Thiago Motta qui se cherche en ce moment et peine à convaincre pourrait donc être la nouvelle victime idéale du club nordiste.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes intéressantes :

Lille bat la Juventus Turin 1-0 cote à 7,10

Très solide depuis le début de la saison, le LOSC de Bruno Genesio a su élever son niveau en Champions League sur la pelouse de l’Atlético de Madrid et surtout à domicile face au Real Madrid, ce qui reste la seule défaite du club Merengue en 37 matches. De quoi remettre en perspective l’exploit de Lille. Bien calée en milieu de classement de la Ligue des Champions, la bande à Bruno Genesio a l’occasion d’intégrer le top 10 en cas de victoire face à une équipe de la Juventus qui peine à convaincre et qui ne gagne pas assez (une seule victoire lors des 4 derniers matches). Défait sur le score de 1-0 face Stuttgart lors du match précédent, le club coaché par Thiago Motta pourrait bien subir une défaite sur le même score.

Jonathan David marque contre la Juve cote à 3,10

Parmi les différents buteurs qui disputent la Ligue des Champions cette saison, Jonathan David se classe en quatrième rang avec 12 buts marqués toutes compétitions confondues. Bourreau du Real et de l’Atlético de Madrid lors des matches précédents, le buteur canadien en est à 3 buts en 3 matches en C1 et pourrait bien en inscrire un autre face à la Juve. La cote de 3,10 est en tout cas à tenter, d’autant que David a la particularité de tirer les penaltys pour Lille.

Le LOSC marque sur penalty face à la Juventus cote à 6,00

Avec 7 penaltys obtenus depuis le début de la saison, Lille est l’une des formations européennes qui en obtient le plus. Et dans cet exercice, Jonathan David est d’une efficacité redoutable avec 5 buts marqués sur 5 tentatives. Déjà buteur de cette manière face aux deux clubs de Madrid, on imagine bien le n°9 lillois continuer sa folle série face à la Juventus Turin grâce notamment aux arabesques d’Edon Zhegrova. La cote de 6 est un coup à ne pas rater pour les plus audacieux d’entre vous.

