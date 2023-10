Barça : Sofyan Amrabat l’a mauvaise

La suite après cette publicité

C’est l’un des dossiers qui a tenu en haleine les experts du ballon rond cet été. Brillant lors de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc et annoncé dans le viseur de nombreux cadors européens l’hiver dernier, Sofyan Amrabat a patienté jusqu’au mercato estival pour quitter la Fiorentina et rejoindre Manchester United sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si le milieu de terrain de 27 ans a bluffé tout le monde à l’occasion de sa première titularisation face à Crystal Palace (3-0) le 26 septembre, il semble depuis s’être frayé une place dans le onze de départ d’Erik ten Hag.

Mais avant de rallier l’Angleterre, Sofyan Amrabat a été l’une des priorités du FC Barcelone, pour son plus grand bonheur dans la mesure où il n’a jamais caché son intérêt réciproque pour les Blaugranas et leur entraîneur, Xavi, comme le relaye Sport. Disposé à sacrifier une grosse partie de son salaire pour s’engager en Catalogne, le Marocain s’est heurté aux problèmes financiers du club catalan qui ont jeté un froid sur un possible transfert lors du mercato hivernal 2023. Vexé par la tournure des événements, le principal intéressé aurait déclaré cet été qu’il avait «effacé de son esprit le Barça» pour répondre favorablement à l’intérêt de MU. «Je savais que Manchester United était intéressé depuis longtemps. Pour moi, il était clair que c’était le seul endroit où je voulais jouer. J’ai dû faire preuve de beaucoup de patience», avait-il à l’époque déclaré.