Barça : le message d'adieu d'Arturo Vidal

Le FC Barcelone accélère dans son dégraissage. Alors que Luis Suarez se rapproche de l'Atlético de Madrid, Arturo Vidal, lui, va retourner en Italie. Il est attendu du côté de l'Inter Milan. Mais avant de vivre une nouvelle aventure, le Chilien a tenu à faire ses adieux au Barça.

«Aujourd'hui, je dis au revoir à tout le monde au FC Barcelone après avoir vécu deux années merveilleuses dans ce grand club. J'ai été très fier d'avoir porté ce maillot et d'avoir joué avec de grands joueurs et de très bonnes personnes. Je veux remercier ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, les médecins, le staff et ce merveilleux public qui m'a toujours soutenu. Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape dans ma vie mais vous serez toujours dans mon coeur. Nous nous reverrons bientôt et pour toujours, vive le Barça !»