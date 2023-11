PSG, Équipe de France : la sortie cash de Luis Enrique sur Warren Zaïre-Emery

Sa précocité impressionne. Son rendement laisse sans voix. Son avenir laisse rêveur. Envoyé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery (17 ans) explose, aujourd’hui, au plus haut niveau. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien, le natif de Montreuil, d’ores et déjà dans le coeur des supporters franciliens, enchaîne les prestations XXL sous le maillot des Rouge et Bleu. Fort de 5 passes décisives et 1 but - un missile inscrit lors de la victoire face à Brest (3-2) le week-end dernier - en 12 matches toutes compétitions confondues, le numéro 33 du PSG est désormais considéré comme l’un des plus grands talents à son poste.

Capitaine des Espoirs depuis l’arrivée de Thierry Henry sur le banc, WZE s’ouvre ainsi, progressivement, les portes de l’équipe de France. Récemment interrogé sur la dynamique actuelle du droitier d’1m78, Didier Deschamps ne cachait d’ailleurs pas son admiration, sans pour autant s’enflammer malgré la récente blessure d’Aurélien Tchouameni, forfait pour les six prochaines semaines. «Sa possible présence n’est pas liée au forfait d’Aurélien mais si Aurélien a une grande place avec les Bleus, sa présence n’est pas liée à ce forfait. Si je l’apprécie ? Oui, je l’ai déjà dit. Il plaît à beaucoup de monde, avec son jeune âge il fait preuve de maturité, il est français donc il est sélectionnable», déclarait, en ce sens, l’ancien milieu de terrain de l’OM lors de la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet.

Relancé, ce jeudi, sur l’impact de sa jeune pépite, Luis Enrique s’est lui montré bien plus cash face aux journalistes présents au centre d’entraînement de Poissy. «Si j’étais sélectionneur de l’équipe espagnole, je sélectionnerais Warren à chaque fois. Mais je ne suis pas sélectionneur français ou espagnol», lançait l’ancien sélectionneur de la Roja avant d’ajouter : «c’est Galtier qui l’a découvert et moi je continue de le faire jouer. Il est exemplaire et incroyable et je remercie le PSG d’avoir un tel jeune joueur. C’est un bon exemple, il travaille tous les jours à l’entraînement et en dehors pour ses études. C’est un exemple sur le terrain et en dehors».

Sous le charme et en attendant donc de voir si WZE pourra se frayer un chemin au sein du groupe France, Luis Enrique pourra, quoi qu’il en soit, une nouvelle fois compter sur les qualités évidentes de son protégé face au Montpellier HSC, lors de la 11e journée de Ligue 1. Omniprésent dans l’entrejeu, complice avec Manuel Ugarte, Vitinha ou encore Fabian Ruiz et irrésistible dans le duel, Warren Zaïre-Emery est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la grande révélation de ce début de saison. À ce rythme, difficile d’imaginer un autre destin que celui des Bleus dans les semaines à venir…