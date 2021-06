PSG : Kylian Mbappé et Neymar aiment parier

Kylian Mbappé et Neymar s'entendent comme larrons en foire. Dans les colonnes de Sport Bild, l'attaquant de l'équipe de France a évoqué sa relation avec son partenaire brésilien au Paris SG. «C'est vrai. Il est l'un de mes meilleurs amis. Il y a beaucoup de gens qui disent du mal de son attitude. C'est peut-être à cause de quelques scènes de la Coupe du Monde où il était de temps en temps au sol sur le terrain. Mais je peux vous assurer : c'est vraiment un bon gars, l'image que beaucoup ont de lui dans la tête n'est pas vraie ! Je pense que les gens devraient mieux le connaître pour le juger», a-t-il confié.

Les deux compères aiment se mettre au défi, comme l'a raconté le champion du monde 2018. «Oh, en fait, nous plaisantons tout le temps. Et nos vies ne sont vraiment que des paris. Cela commence par l'échauffement, par exemple, qui va marquer le plus de buts à l'entraînement. Souvent, nous demandons ensuite aux autres joueurs s'ils souhaitent participer. Avec un dîner en jeu. C'est juste bon pour nous deux quand nous pouvons toujours nous motiver et garder le moral», a-t-il détaillé.