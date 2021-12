Everton : Chelsea pense à Lucas Digne

Thomas Tuchel veut du renfort. Privé de Ben Chilwell probablement pour le reste de la saison 2021-2022 après la grave blessure au genou de l'international anglais en novembre dernier, en Ligue des champions, Chelsea a bien l'intention d'aller piocher ailleurs afin de faire le nombre au poste de latéral gauche lors des six prochains mois.

En ce sens, les Blues auraient ciblé Lucas Digne (28 ans), d'après The Guardian. L'international français aux 43 sélections jouit d'une belle cote de popularité en Angleterre, où il s'est forgé une solide réputation depuis 2018. Mais l'ancien joueur du PSG n'est plus vraiment en odeur de sainteté chez les Toffees, où sa relation avec Rafael Benitez se serait dégradée. Chelsea voudrait donc en profiter pour accueillir celui qui n'a plus foulé les pelouses de Premier League depuis le 1er décembre dernier en prêt jusqu'à la fin de l'année.