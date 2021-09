Le point médical du PSG

Ce samedi, le Paris Saint-Germain affronte Montpellier dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (21h au Parc des Princes). Une rencontre pour laquelle le club de la capitale va devoir composer avec quelques absents tels que Marco Verratti et Sergio Ramos. L’Italien doit reprendre l’entraînement collectif dimanche, tandis que l’Espagnol n’est toujours pas disponible.

À noter que Lionel Messi sera lui aussi forfait. L'Argentin a repris la course, et un point sera fait dimanche avant le match face à Manchester City. Enfin, grande première, Juan Bernat ne figure plus dans le point médical. Après plus d’un an d’absence, le latéral pourrait donc faire partie du groupe francilien.

Le communiqué du PSG :