Real Madrid : nouvelles révélations croustillantes sur l’adaptation de Kylian Mbappé

L’adaptation de Kylian Mbappé à Madrid est plutôt réussie. Il y a encore une grosse marge de progression sur le plan sportif bien sûr, puisque tout le monde sait que le Bondynois, lui le premier, peut mieux faire. S’il affiche déjà une ligne de statistiques correcte - 4 buts en 6 rencontres - il doit encore faire mieux dans la participation au jeu et au niveau de son entente avec ses partenaires. Ce qui n’empêche pas la presse espagnole de l’encenser après son match contre la Real Sociedad, où il a été élu homme du match.

Dans le même temps, on en apprend un peu plus sur les coulisses de ses premières semaines du côté de la capitale espagnole, dont nous vous avions déjà donné de nombreux détails plus tôt cette semaine. Surtout, c’est un joueur qui fait profil bas, comme l’indique AS. Si certains de ses comportements ont posé soucis en équipe de France pendant la trêve, il fait l’unanimité auprès de ses nouveaux partenaires en club, auprès desquels il fait preuve d’humilité et de discrétion.

Il apprécie ses partenaires, mais aussi ses supérieurs

AS indique même qu’il a été soulagé par son départ des Bleus et son retour à Madrid, qu’il considère comme sa maison. Ces derniers mois, c’était pourtant l’inverse : l’EDF lui servait de refuge et de havre de paix dans un contexte compliqué au Paris Saint-Germain. Clairement, Mbappé est comme un poisson dans l’eau à Madrid, que ce soit dans sa vie privée comme dans sa vie pro. Il a aussi beaucoup apprécié l’attitude de sa direction et du staff technique, qui l’ont défendu lors de premières critiques reçues en tout début de saison.

Ce qui le motive clairement à essayer de se surpasser et de tout donner pour sa nouvelle équipe. Il est sans surprise proche du groupe français, composé d’Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Ferland Mendy, mais pas que. Brahim Diaz est ainsi son meilleur ami dans le vestiaire du champion d’Europe en titre, et de façon globale, il s’entend bien avec tout le monde. Espérons que ça dure !