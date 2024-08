Alexis Claude-Maurice débarque à Augsbourg

Alexis Claude-Maurice rejoint la Bundesliga. Le milieu offensif de 26 ans s’est engagé ce vendredi avec Augsbourg. Libre de tout contrat depuis son départ de l’OGC Nice, le joueur formé à Lorient a signé un contrat jusqu’en 2027 avec la formation allemande. Après un prêt peu convaincant du côté de Lens, le natif de Noisy-le-Grand part donc tenter sa chance outre-Rhin.

Malgré ses 102 apparitions dans l’élite du football français pour dix buts et onze passes décisives. L’ancien Espoirs (2 sélections) n’a jamais su atteindre le niveau que certains lui prédisaient à ses débuts, notamment à cause de grosses blessures ayant freiné sa progression. En Allemagne, dans un championnat plus porté vers l’offensif, Claude-Maurice pourra peut-être enfin exploiter son plein potentiel.