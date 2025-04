LdC, Barça : le groupe pour affronter l’Inter

Alors que le PSG est parvenu à prendre une option pour la qualification en finale de la Ligue des Champions en disposant d’Arsenal ce mardi (0-1), le FC Barcelone reçoit l’Inter Milan au lendemain du succès parisien. Deux équipes aux états de forme assez opposés, et qui comptent des absents. À quelques heures de ce choc, les Blaugranas ont dévoilé la liste de joueurs convoqués par Hansi Flick. Et deux blessés, comme c’était attendu, n’y figurent pas.

Alors qu’Alejandro Balde est absent depuis déjà plus de deux semaines, et que les Culés semblent parvenir à faire sans leur latéral gauche titulaire, la blessure de Robert Lewansowski est-elle bien plus récente. Si les Catalans sont parvenus à battre le Real Madrid sans le Polonais en finale de la Coupe du Roi (3-2), reste désormais à voir s’ils parviendront à faire de même contre les Interistes.