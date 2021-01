Deux pistes exotiques pour Diego Costa

À l’heure où les clubs sont dans le dur financièrement et tentent de dénicher des renforts à moindre coût, un joueur risque de faire le bonheur de l’un d’entre eux. Il y a quelques jours, Diego Costa annonçait, via son compte Instagram, son départ de l'Atletico Madrid. «C’est avec tristesse mais aussi joie que je viens faire mes adieux aux supporters de l’Atleti. Je suis triste de ne plus pouvoir faire partie de cette famille, mais heureux d’avoir représenté ce grand club. (…) C'était la meilleure chose pour le club et pour moi. (...) Je ne veux pas dire ce que tout le monde dit quand il quitte un club : je serai un de vous pour toujours. Non. Je l’ai prouvé sur le terrain, je l’ai montré à chaque match… Je suis de la famille Atlético. (…) Merci, je vous aime».

Libre, l'attaquant hispano-brésilien reçoit des sollicitations de diverses clubs étrangers. D'après les médias anglais, Tottenham et Wolverampton gardent un œil sur lui. Selon nos informations, Al-Hilal (Arabie Saoudite), le club où évoluent Bafétimbi Gomis et Sebastian Giovinco, et Al-Shabab Riyad (Arabie Saoudite) rêvent d'attirer le buteur de 32 ans. Reste à savoir si le principal intéressé souhaite découvrir une destination exotique.