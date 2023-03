OM : Igor Tudor enrage contre l’arbitrage

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de reléguer l’AS Monaco à sept points. Mais pour cela, il fallait s’imposer à l’Orange Vélodrome contre le Racing Club de Strasbourg. Les Olympiens n’ont pas réussi et n’ont obtenu qu’un match nul, n’étant rejoint qu’à la toute fin de la rencontre à cause d’un doublé de Jean-Eudes Aholou (2-2).

Alors forcément, c’était la soupe à la grimace pour Igor Tudor en conférence de presse. Le technicien Croate est revenu sur un fait précis, le carton rouge de Leonardo Balerdi. Lancé en profondeur, Habib Diallo contrôlait le cuir et était légèrement accroché par l’Argentin. Ce dernier annihilait une occasion nette de but et écopait d’un carton rouge. Tudor n’en revenait pas.

La deuxième erreur d’arbitrage pour Tudor

« Ce qui a été décisif, ça a été le carton rouge qui n’était pas à donner. L’arbitre s’est trompé et je pense que c’est l’élément le plus marquant ce soir. Moi en tant que joueur je connais la différence entre poussé et touché, il a été seulement touché et il est tombé. L’arbitre n’a pas su faire la différence. Sur les deux dernières rencontres on a été touché par cette injustice », ne décolérait-il pas.

La seconde injustice, pour lui, après le penalty non-sifflé à Rennes sur Alexis Sanchez. « La VAR est très utile, elle donne plus de justice dans le foot. Elle rend les arbitres plus tranquilles et meilleurs, ils le disent eux-mêmes. Mais le travail à la VAR doit être mieux fait. Des enfants auraient vu le contact entre Theate et Sanchez. Les erreurs commises à la VAR doivent être à zéro. S’ils ne voient pas celle-là, ils doivent se réveiller. En France, il faut se réveiller », avait-il ainsi expliqué. Pas sûr que sa relation avec les arbitres s’améliorent ce dimanche soir.