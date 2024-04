La Premier League veut déjà supprimer son fair-play financier

Après avoir sanctionné Everton et Nottingham Forest pour le non-respect des règles de profit et de durabilité (PSR), le fair-play financier anglais, la Premier League pourrait revenir sur les sanctions infligées en cas de manquements à ces règles. Comme l’indique le Daily Mail, les clubs de Premier League envisagent de supprimer les déductions de points. 17 des 20 clubs veulent changer les PSR assez drastiquement afin qu’elles soient moins contraignantes. Les sanctions seraient remplacées par des « taxes de luxe » comme le font les ligues de sport américain.

Ceux qui ne respectent pas les PSR seraient sanctionnés d’une amende, redistribuée aux clubs Première League respectant eux les règles. Cette mesure serait faite pour que la Premier League garde son statut de championnat le plus rentable du monde, mais aussi de plus attractif. Les clubs veulent pouvoir garder leur joueur et ne pas restreindre les salaires. Lors du dernier mercato, notamment à cause du PSR, les clubs anglais avaient moins dépensé qu’à l’accoutumée.