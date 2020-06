Liga : le FC Barcelone enchaîne face à Leganés

Après la victoire 4-0 face à Mallorca le week-end dernier, le FC Barcelone était de retour aux affaires dès ce mardi soir. Un calendrier endiablé, et pour ce match face à Leganés, Quique Setién procédait logiquement à quelques rotations. Junior Firpo était ainsi titularisé à gauche en raison de la suspension de Jordi Alba, alors qu'Ivan Rakitic et Arthur étaient alignés dans l'entrejeu. Ansu Fati démarrait la rencontre en tant qu'ailier gauche. Antoine Griezmann, très critiqué pendant la semaine, était bien là d'entrée. Du côté de Leganés, c'était assez classique, avec une volonté de solidifier le milieu de terrain et la défense. On rappelle que les Pepineros étaient passés lanterne rouge suite au point pris par l'Espanyol face à Getafe.

Et ça commençait pourtant très bien pour l'équipe qui se déplaçait au Camp Nou ce soir. Suite à une contre-attaque parfaitement négociée par le club de la banlieue de Madrid, Guerrero frappait et battait ter Stegen. Heureusement pour les Catalans, Lenglet était là pour sauver sur sa ligne (11e). Dans la foulée, l'attaquant de Leganés reprenait seul dans la surface, à angle quasi mort, et ne parvenait donc pas à cadrer mais le ballon s'est baladé juste devant la ligne du portier barcelonais. Les hommes de Setién étaient prévenus, les Pepineros n'allaient pas se laisser faire. Les locaux avaient énormément de mal à se créer des situations chaudes, et Ansu Fati allait ouvrir le score sur la première frappe cadrée du Barça. Junior Firpo repiquait dans l'axe et décalait pour le petit prodige catalan, qui enchaînait sur une belle frappe poteau opposé, à ras de terre (1-0, 42e). Lionel Messi, de la tête, n'était pas loin du deuxième but barcelonais (44e).

Encore une soirée compliquée pour Antoine Griezmann

Sans briller, le FC Barcelone avait fait le plus dur en cette première période. Il y avait encore des soucis dans l'animation offensive, avec assez peu de mouvement et un jeu un peu trop axial. Antoine Griezmann était encore assez peu en vue, et n'avait touché que cinq ballons (!), tout comme d'autres joueurs qui jouaient plus ou moins gros comme Arthur Melo et Ivan Rakitic, tous deux assez insipides dans la distribution et peu influents. Le but de Fati aura était le seul petit éclair de génie de cette première période assez triste, et on en attendait donc bien plus au retour des vestiaires.

On voyait effectivement des Catalans un peu plus dynamiques. Luis Suarez entrait en jeu en lieu et place d'Ansu Fati quelques minutes après le coup de sifflet initial de la deuxième période, et la MSG était donc réunie. Avec l'entrée de l'Uruguayen, Grizi passait à gauche. Après un caviar de Semedo, l'ancien de l'Atlético pensait avoir signé le 2-0... mais le but était annulé car le latéral portugais était hors-jeu de quelques centimètres au départ. Pas de quoi sauver sa prestation insuffisante donc. Le but du break allait être oeuvre de Lionel Messi, qui transformait à merveille un penalty qu'il avait lui même provoqué (2-0, 69e). Riqui Puig entrait en jeu pour le dernier gros quart d'heure et affichait de belles choses, alors que Guido Carrillo était proche de réduire l'écart, mais manquait le cadre, pourtant très bien positionné dans la surface (82e). Le score n'a plus bougé malgré cette belle occasion de Puig (88e), et le FC Barcelone prend provisoirement cinq points d'avance sur le Real Madrid en attendant le choc entre les Valence et les Merengues jeudi soir.

