Manchester United : Erik ten Hag fait une grande annonce pour l’avenir de Jadon Sancho

Arrivé chez les Red Devils à l’été 2021, Jadon Sancho voit son expérience virer au cauchemar du côté de Manchester. Loin d’être convaincant sur les pelouses de Premier League, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) n’a, aujourd’hui, même plus l’occasion de prouver sa valeur. En froid avec son entraîneur, Erik ten Hag, depuis août dernier, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’avait, en effet, pas apprécié le traitement réservé par le coach batave. «Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps», avait notamment lancé l’intéressé, quelques heures après avoir été écarté pour un choc face à Arsenal.

Depuis, le numéro 25 mancunien suit à distance les performances de son club, actuellement sixième au classement, et continue surtout d’alimenter les rumeurs transferts. Dernièrement, The Sun, relayant les dires de Bild, évoquait ainsi un improbable échange entre Manchester United et le… Borussia Dortmund. L’idée est simple pour la direction mancunienne : renvoyer le natif de Londres dans son ancien club pour s’attacher les services de Donyell Malen, poussé vers la sortie à Dortmund. Oui mais voilà, si le scénario d’un départ n’est clairement pas à mettre de côté, Erik ten Hag a, de son côté, décidé de faire un pas vers le droitier d’1m80.

Ten Hag envoie un message cash à Sancho !

En conférence de presse, l’entraîneur mancunien a ainsi ouvert la porte à une possible réintégration de Jason Sancho dans le groupe. «Il sait ce qu’il doit faire, s’il veut revenir, c’est à lui de décider. C’est une question de culture et chaque joueur doit respecter certaines normes, voilà pourquoi nous nous trouvons dans cette situation aujourd’hui», a ainsi annoncé ten Hag, bien décidé à faire régner l’ordre dans le vestiaire des Red Devils. En clair, le tacticien exige des excuses personnelles de la part du joueur pour lui et pour le club. Si cette condition est respectée, Sancho pourra alors faire son retour.

Relancé sur le fait de savoir si l’argent actuellement dépensé pour le salaire du joueur, acheté 85 millions d’euros, était un gaspillage, Erik ten Hag n’a, par ailleurs, pas souhaité en dire plus. «Je pense que c’est une question interne. Nous verrons ce qui se passera». Reste désormais à savoir si l’Anglais, formé à Manchester City, acceptera cette invitation lancée par son entraîneur. Actuellement loin de l’équipe première où il suit un programme d’entraînement personnel, Jadon Sancho sait ce qu’il lui reste à faire. Les prochaines semaines et le mercato hivernal pourraient également donner un nouvel indice sur l’avenir de celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 avec les Red Devils…