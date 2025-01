Ligue 1 : Brest s’impose et enfonce Rennes dans la crise

En difficulté après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le Stade Rennais occupait, avant le match, une inquiétante 14e place en Ligue 1, avec seulement un point d’avance sur la zone de barrage. L’année 2025 a mal débuté pour les Rennais, battus par l’OM (1-2) lors de la dernière journée de la phase aller, et éliminés dès les 16es de finale de la Coupe de France sur le terrain de Troyes (1-0). De son côté, Brest affichait une dynamique plus encourageante, avec deux victoires récentes : l’une contre l’OL en championnat (2-1) et l’autre face à Nantes en Coupe de France (2-1). Les Finistériens, solides à domicile, espéraient poursuivre sur cette lancée avant leur match de Ligue des champions mercredi contre le Shakhtar Donetsk.

Les premières occasions de la partie ont ainsi été du côté des Rennais. Lorenz Assignon a réussi à décrocher une frappe qui est passée juste à côté du poteau gauche (5e). Christopher Wooh, à son tour, a offert une bonne opportunité à Rennes. Sa tête a obligé Bizot à réaliser une jolie parade (9e). Mais malgré cette entame de match réussie, ce sont bien les Brestois qui ont débloqué le compteur en premier. Edmilson Fernandes a servi Hugo Magnetti, qui a déclenché un tir lointain. Le ballon a trompé le gardien en filant dans le coin droit du but, ouvrant le score pour Brest (27e, 0-1). Sonnés, les hommes de Sampaoli ont laissé un peu plus le ballon à leurs adversaires durant la fin du premier acte.

Brest fait le plein de confiance avant l’Europe

Au retour des vestiaires, Mama Baldé, après une longue échappée solitaire, a obligé Brice Samba à repousser sa tentative avec un solide arrêt (51e). Mais le vent continuait de tourner dans le sens de Brest. Sur une superbe contre-attaque, Abdallah Sima a délivré une passe décisive à Ludovic Ajorque, qui a conclu d’une frappe précise à bout portant (73e, 0-2). Dos au mur, les Rennais devaient impérativement réagir pour ne pas sombrer. Et la réaction est venue de Ludovic Blas. Amine Gouiri a ainsi lancé Blas en profondeur, qui enchaînait immédiatement avec une frappe sèche (77e, 1-2).

Une réalisation qui n’a pas sauvé le match du Stade Rennais, qui enchaîne sa 4e défaite toutes compétitions confondues. Une victoire qui permet donc à Brest de s’octroyer la 8e place au classement, avec 25 points. De son côté, Rennes reste à la 14e position de Ligue 1, à une petite longueur de la zone rouge. Le club tentera de réagir samedi prochain à Monaco.