Dortmund : vers une prolongation de Mats Hummels

C’est qui le patron ? C’est lui. À 34 ans, Mats Hummels est redevenu l’ancre défensive du Borussia Dortmund cette saison. Après des dernières saisons mitigées, l’Allemand a repris du poil de la bête et s’est réimposé parmi les meilleurs joueurs à son poste en Bundesliga. En fin de contrat à l’été 2024, celui qui a disputé 12 rencontres de championnat pourrait bel et bien rempiler au BVB, pour le plus grand plaisir de son entraîneur, Edin Terzic.

«Mats a su se remettre en question pour redevenir incontournable. Il est actuellement impressionnant. Cela fait des années qu’il n’a pas été aussi convaincant. Il permet à notre équipe d’être mieux équilibrée et de gérer plus sereinement des situations dangereuses. Personnellement, j’espère qu’il restera encore quelques années au Borussia», raconte l’entraîneur croate. Il faut dire que Mats Hummels revient de loin, lui qui était proche de rejoindre la MLS l’été dernier. De retour à son meilleur niveau, le défenseur allemand devra se décider d’ici les prochains mois.